İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı: 100 TL burada ver, 5 tane kız var, seç birini

Kadıköy'de son dönemde vatandaşların yoğun olarak şikayet ettiği kadınlar, bu sefer Show Haber'in kamerasına takıldı.

"100 TL BURADA VERİYOSUN"

Show TV muhabirinin yanına yaklaşan bir kadın "Oğlum Allah nazarlardan saklasın, sahibine bağışlasın seni, bir şey söyleyeceğim bayan ihtiyacın var mı senin? Bayan ihtiyacın yok mu? Güzel bayanlarım var, göndereyim seni. 100 lira burada veriyorsun, 100 lira bayana veriyorsun. Bir saat kalıyorsun. Anahtarı getiriyorum. Özbek var , yabancı var. Yer şurada 200 metre ilerisi. 5 tane kız var, seçme hakkın var" diyerek fuhuş pazarlığı yaptı.

KAMERALARI GÖRÜNCE FALA DÖNDÜ

Kameraları görünce gerçeği anlayan kadın suçlamaları inkar edip ortalığı birbirine kattı. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, kurtulmak için fal baktığını öne sürdü.

GASP EDİYORLAR

Kadınların fuhuş bahanesiyle insanları kandırıp gasp ettiği, bu yöntemle çok kişiyi tuzaklarına düşürdükleri ortaya çıktı. Vatandaşlar kadınların daha çok yaşlıları tercih ettiğini söyledi.