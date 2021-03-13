Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti - Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
13.03.2021 19:28
Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı'ndan seyrine doyumsuz bir görsel şöleni oluşturdu.
İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
İSTANBUL - İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı'ndan seyrine doyumsuz bir görsel şöleni oluşturdu.
İstanbul'da gün içerisinde 15 dereceyi gören sıcak hava etkili olurken, vatandaşlar açık havayı fırsat bilerek meydanlara ve parklara akın etti. Gökyüzünde bulutların oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Akşam gün batımına yakın saatlerde oluşan etkileyici manzara seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
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