Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti - Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

13.03.2021 19:28

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı'ndan seyrine doyumsuz bir görsel şöleni oluşturdu.

İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

İSTANBUL - İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı'ndan seyrine doyumsuz bir görsel şöleni oluşturdu.

İstanbul'da gün içerisinde 15 dereceyi gören sıcak hava etkili olurken, vatandaşlar açık havayı fırsat bilerek meydanlara ve parklara akın etti. Gökyüzünde bulutların oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Akşam gün batımına yakın saatlerde oluşan etkileyici manzara seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti
Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti - Son Dakika


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