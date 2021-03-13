Son dakika: İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti - Son Dakika

İstanbul'da gün içerisinde 15 dereceyi gören sıcak hava etkili olurken, vatandaşlar açık havayı fırsat bilerek meydanlara ve parklara akın etti. Gökyüzünde bulutların oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Akşam gün batımına yakın saatlerde oluşan etkileyici manzara seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

İstanbul 'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

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