İstanbul'da bayramda meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı. Buruk bir şekilde geçen bayramda boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile birlikte 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan'da başlamıştı. Tam kapanma öncesi vatandaşların birçoğu İstanbul'dan göç etmişti. İstanbulluların Ramazan Bayramı'nı kısıtlamadan dolayı evde geçirmek zorunda kalmasıyla meydanlar buruk bir sessizliğe büründü. Anadolu yakasında boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik/İHA)