İstanbul'da büyük afet tatbikatı... AFAD, İstanbul'da "Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" düzenleyecek

İSTANBUL - AFAD Başkanlığı tarafından 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi nedeni ile "Ulusal Düzey Tahliye ve Yerleştirme Planlama Tatbikatı" 20 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Tatbikatı gerçekleştirecek ekipler bugün sabah saatlerinde çeşitli çok amaçlı araçlar ile İstanbul'a intikal etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edildi. Bu sebeple "Ulusal Düzey Tahliye ve Yerleştirme Planlama Tatbikatı" nı gerçekleştirmek için sabah saatlerinde AFAD ekipleri 73 araçla İstanbul'a intikal etti. 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek tatbikatta kullanılmak üzere gelen araçlardan 51'i Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yaparak Kağıthane tatbikat alanına ulaştı. Tatbikat için gelen araçlar AFAD lojistik tırı, mobil koordinasyon tırı, haberleşme aracı ve mobil giyim tırından oluşuyor. Tatbikat için İstanbul'a gelen AFAD lojistik tırı ve ağır tonaj arama ve kurtarma araçlarından oluşan 22 araçtan oluşan ekip ise 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden geçiş yaparak İstanbul'a giriş yaptı.

Kağıthane ve Bakırköy'de oluşturulan geçici bakım alanları ile olabilecek afet durumlarında gerçekleştirilecek senaryolar canlandırılacak. Tatbikat senaryosu çerçevesinde ağırlıklı olarak afetzedelerin, afet ve acil durum toplanma alanlarında toplanması, tahliye noktalarına ve barınma alanlarına sevki, bu noktalarda kayıtlarının tutulması, ihtiyacı olanlara sağlık, psikososyal destek ve beslenme hizmeti verilmesi konuları işlenecek.

"Marmara Denizi merkezli bir deprem senaryosu üzerinden İstanbul'da masa başı uzantılı saha tatbikatı gerçekleştireceğiz"

AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, " 20 Mayıs Cuma günü Marmara Denizi merkezli bir deprem senaryosu üzerinden İstanbul'da masa başı uzantılı saha tatbikatı gerçekleştireceğiz. Tahliye, yerleştirme ve planlama grubu Kağıthane ilçe merkezli uygulamaları gerçekleşecek. Kağıthane ilçe merkezinde 3 toplanma alanında vatandaşlarımızın toplanması, daha sonra transfer alanlarına nakledilmesi burada kayıtlarının alınması daha sonra Dakar'a deniz ve hava yoluyla ayrılacaklara dair işlemlerle ilgili hem masa başı hem de saha uygulamaları gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilk defa yapılacak yaklaşık 3 bin civarı çadır vatandaşlarımız için hazır hale getirilecek. Hem Kağıthane ilçesinde hem de Bakırköy ilçesinde geçici barınma alanları kurulacak." dedi.