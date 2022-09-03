İstanbul'da büyük çaplı göçmen operasyonu... 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da büyük çaplı göçmen operasyonu... 120 düzensiz göçmen yakalandı

03.09.2022 11:58

İstanbul'da büyük çaplı göçmen operasyonu... 120 düzensiz göçmen yakalandıİSTANBUL İstanbul'da 3 farklı ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da büyük çaplı göçmen operasyonu... 120 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL İstanbul'da 3 farklı ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve kente gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de, "Şok Evi" olarak kullanıldığı tespit edilen 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan adreslerde tutulan 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan, 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonrasında mühürlenen adresler ile ilgili kimlik tespiti yapılan 6 ikamet sahibine evlerde bulunan yabancı şahıs başına 2 bin 574 TL olmak üzere toplamda 308 bin 880 TL cezai işlem uygulandı ve haklarında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
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İstanbul'da 120 Kaçak Göçmen Yakalandı, 6 İkamet Sahibine de 308 Bin TL Ceza Kesildi İstanbul'da 120 Kaçak Göçmen Yakalandı, 6 İkamet Sahibine de 308 Bin TL Ceza Kesildi İstanbul'daki operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'daki operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da büyük çaplı göçmen operasyonu... 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da büyük çaplı göçmen operasyonu... 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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