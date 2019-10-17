Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI  (1)
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI  (1)

İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI  (1)

49 dakika önce

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI  (1), System.String[]

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece'de, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'deki 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.


- İstanbul
Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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