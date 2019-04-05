Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Büyük Göç" Başladı

İstanbul'da "Büyük Göç" Başladı

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi başladı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi başladı. Taşınma kapsamında, Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklar İstanbul Havalimanı'na inmeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:03 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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