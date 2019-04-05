İstanbul'da "Büyük Göç" Başladı
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi başladı.
Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi başladı. Taşınma kapsamında, Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak havalanan Türk Hava Yolları
'na (THY
) ait uçaklar İstanbul Havalimanı'na inmeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:03 Kaynak: AA
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