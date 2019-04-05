İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor
46 dakika önce
Gece yarısından sonra başlayan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor.
Gece yarısından sonra başlayan, Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor. Türk Hava Yolları
'na (THY
) ait malzeme, konteyner ve araçlar, Atatürk Havalimanı apronunda vinçlerle tırlara yükleniyor. Aprondaki işçiler de belirlenen alanda nakil işlemleri için mesailerini sürdürüyor.
Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan tırlar, Basın Ekspres Yolu
'ndan Mahmutbey
Kavşağı'na geçerek, buradan da Kuzey Marmara
Otoyolu'nu kullanıyor. Polis
ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken güzergahtaki 5 ayrı noktada da "backup" istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edebiliyor.
Atatürk Havalimanı'ndan farklı zamanlarda hareket eden THY'ye ait uçakların İstanbul Havalimanı'na intikali de sürüyor. Toplam 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY'nin 167 uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:34 Kaynak: AA
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