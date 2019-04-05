İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor

İstanbul Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'na (THY) ait boş uçaklar gelmeye devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'na (THY) ait boş uçaklar gelmeye devam ediyor.



Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri sürerken, sürece uçaklar da dahil oldu.



Plan çerçevesinde, THY'nin filosunda bulunan uçakların Atatürk Havalimanı'ndan yolcusuz şekilde havalanarak İstanbul Havalimanı'na gelişi sürüyor.



Uçaklar, havalimanı açıldıktan sonra yolcularıyla buradan hareket edecek.

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