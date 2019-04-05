Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor

İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'na (THY) ait boş uçaklar gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da
İstanbul Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'na (THY) ait boş uçaklar gelmeye devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri sürerken, sürece uçaklar da dahil oldu.

Plan çerçevesinde, THY'nin filosunda bulunan uçakların Atatürk Havalimanı'ndan yolcusuz şekilde havalanarak İstanbul Havalimanı'na gelişi sürüyor.

Uçaklar, havalimanı açıldıktan sonra yolcularıyla buradan hareket edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:54 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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