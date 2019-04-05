Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor

İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde, tırlar yeni havalimanına gelmeye başladı.

İstanbul'da
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde, tırlar yeni havalimanına gelmeye başladı.

Atatürk Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları'na (THY) ait araç ve malzemelerin yüklendiği tırlar, açılışı 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na ulaşmaya başladı.

Atatürk Havalimanı'ndan çıkarak Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçen tırlar, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak, İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı, sonra da aprona alındı.

Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca uçaklar Atatürk Havalimanı'na yolcusunu indirdikten sonra, boş olarak hareket ettiği İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor.

İstanbul Havalimanı ana nizamiyesi ve havalimanının seyir terası kısmında da taşınmada görev yapacak personelle basın mensupları için çadır kuruldu. Bu noktalarda basın kuruluşlarının canlı yayın yapmaları için platform hazırlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:50 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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