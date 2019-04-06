İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor
54 dakika önce
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde tırlar, yeni havalimanına yük taşımaya devam etti.
Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde tırlar, yeni havalimanına yük taşımaya devam etti. Atatürk Havalimanı'ndaki görevlerini bitiren apron araçları Kuzey Marmara
Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı'na doğru hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:32 Kaynak: AA
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