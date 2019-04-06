İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor
48 dakika önce
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde tırlar, yeni havalimanına yük taşımaya devam etti.
Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde tırlar, yeni havalimanına yük taşımaya devam etti. Atatürk Havalimanı'ndaki görevlerini bitiren apron araçları Kuzey Marmara
Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı'na doğru hareket etti. İstanbul Havalimanı apron bölgesinde hareketliliğin devam ettiği gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:11 Kaynak: AA
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