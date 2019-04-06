Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor

İstanbul'da "Büyük Göç" Sürüyor

48 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde tırlar, yeni havalimanına yük taşımaya devam etti.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminde tırlar, yeni havalimanına yük taşımaya devam etti. Atatürk Havalimanı'ndaki görevlerini bitiren apron araçları Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı'na doğru hareket etti. İstanbul Havalimanı apron bölgesinde hareketliliğin devam ettiği gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:11 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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