İstanbul'da "Büyükada Koşusu 2021" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

İstanbul Valiliği, bugün düzenlenecek "Büyükada Koşusu 2021" dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün 18.00-21.45 saatleri arasında Adalar Kültür Derneği organizasyonuyla düzenlenecek koşu dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar ise şu şekilde sıralandı:
"Çınar Caddesi, (23 Nisan Caddesi, Mehmetçik Sokak) veya Kadıyoran Caddesi, Çankaya Caddesi, Nizam Caddesi, Büyük Tur Yolu, Küçük Tur Yolu, Yılmaz Türk Caddesi, Malül Gazi Caddelerine çıkan kesişim noktaları."
Kaynak: AA
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