İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde çekilme devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde çekilme devam ediyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 10:07

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde çekilme yaşanıyor. Havadan çekilen görüntülerde gölde kara parçalarının ortaya çıktığı görülüyor. Temmuz ayında yaşanan sıcaklık artışı nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan baraj göllerinde de çekilme yaşandı. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde ise yüzde 15 seviyelerine inen su seviyesi ve ortaya çıkan kara parçaları dikkat çekiyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kentin su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'ndeki çekilme devam ediyor. Havadan dron ile çekilen görüntülerde gölde kara parçalarının ortaya çıktığı görüldü.

Sıcak geçen temmuz ayı sonrasında İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan baraj göllerinin büyük kısmında çekilme yaşandı. Çekilme yaşanan Büyükçekmece Baraj Gölü'nde de çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Yüzde 15 seviyelerine inen baraj gölünde kara parçaları ortaya çıktı. Havadan dron ile çekilen görüntülerde barajın kıyılarındaki metrelerce çekilme ve ortaya çıkan kara parçaları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde çekilme devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde çekilme devam ediyor - Son Dakika
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