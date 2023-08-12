İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde çekilme devam ediyor

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kentin su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'ndeki çekilme devam ediyor. Havadan dron ile çekilen görüntülerde gölde kara parçalarının ortaya çıktığı görüldü.

Sıcak geçen temmuz ayı sonrasında İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan baraj göllerinin büyük kısmında çekilme yaşandı. Çekilme yaşanan Büyükçekmece Baraj Gölü'nde de çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Yüzde 15 seviyelerine inen baraj gölünde kara parçaları ortaya çıktı. Havadan dron ile çekilen görüntülerde barajın kıyılarındaki metrelerce çekilme ve ortaya çıkan kara parçaları görülüyor. - İSTANBUL