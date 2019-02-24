İstanbul'da Büyüleyici Kar Manzaraları
1 saat önce
Kentin tarihi dokusunu kaplayan beyaz örtü büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Kentin tarihi dokusunu kaplayan beyaz örtü büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı etkili oldu. Şehrin tarihi dokusunu süsleyen beyaz örtü, büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada, Beyoğlu
ve çevresinde de yer yer fırtına şeklinde görülen yağışla birlikte şehir beyaza büründü. Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'un tarihi dokusu da beyaz örtüyle süslendi. Karlar altında kalan Bizans Surları, Ayasofya
, Sultanahmet
Camii ve Süleymaniye Camii
doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
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-Topkapı Surları
-Ayasofya
-Sultanahmet
-Süleymaniye
-Kar yağışı
-Genel ve detaylar
(dhafeed)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:43 Kaynak: DHA
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