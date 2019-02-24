İstanbul'da Büyüleyici Kar Manzaraları
1 saat önce
İSTANBUL'da kar yağışı etkili oldu.
İSTANBUL'da kar yağışı etkili oldu. Şehrin tarihi dokusunu süsleyen beyaz örtü, büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Dün akşam saatlerinde İstanbul
'da kar yağışı etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada, Beyoğlu
ve çevresinde de yer yer fırtına şeklinde görülen yağışla birlikte şehir beyaza büründü. Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'un tarihi dokusu da beyaz örtüyle süslendi. Karlar altında kalan Bizans Surları, Ayasofya
, Sultanahmet
Camii ve Süleymaniye Camii
doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi
İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum