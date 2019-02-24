Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Büyüleyici Kar Manzaraları

İstanbul'da Büyüleyici Kar Manzaraları

1 saat önce

İSTANBUL'da kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da Büyüleyici Kar Manzaraları, System.String[]
İSTANBUL'da kar yağışı etkili oldu. Şehrin tarihi dokusunu süsleyen beyaz örtü, büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada, Beyoğlu ve çevresinde de yer yer fırtına şeklinde görülen yağışla birlikte şehir beyaza büründü. Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'un tarihi dokusu da beyaz örtüyle süslendi. Karlar altında kalan Bizans Surları, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii doyumsuz manzaralar oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

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