- İstanbul'da buz pistine dönen yolda kayarak kaza yapan araçlar kamerada - Son Dakika

- İstanbul'da buz pistine dönen yolda kayarak kaza yapan araçlar kamerada
18.01.2021 17:42
- İstanbul'da buz pistine dönen yolda kayarak kaza yapan araçlar kamerada Bağcılar'da buz pistine yanan yolda kayan araçlar kameralara yansıdı.
- İstanbul'da buz pistine dönen yolda kayarak kaza yapan araçlar kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da buz pistine yanan yolda kayan araçlar kameralara yansıdı. Birbiri ardına yokuş aşağı kayan araçlar, kaza yaptı
Görüntüler sabaha saatlerinden Güneşli'de kaydedildi. Sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yollar adeta buz pistine dönünce sürücüler de zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar, birbirini ardına kaza yaptı. Önce bir kamyon, ardından taksi ve bir minibüs kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.
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