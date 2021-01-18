- İstanbul'da buz pistine dönen yolda kayarak kaza yapan araçlar kamerada - Son Dakika

- İstanbul'da buz pistine dönen yolda kayarak kaza yapan araçlar kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da buz pistine yanan yolda kayan araçlar kameralara yansıdı. Birbiri ardına yokuş aşağı kayan araçlar, kaza yaptı

Görüntüler sabaha saatlerinden Güneşli'de kaydedildi. Sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yollar adeta buz pistine dönünce sürücüler de zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar, birbirini ardına kaza yaptı. Önce bir kamyon, ardından taksi ve bir minibüs kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.