İstanbul'da Buzlanmaya Karşı Önlem
18 dakika önce
Beklenen kar yağışı ile beyaza bürünen İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Beklenen kar yağışı ile beyaza bürünen İstanbul
'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışının dün gece başlamasıyla birlikte şehir adeta beyaza büründü. İstanbul'un birçok yerinde yoğun olarak devam eden kar yağışından İstanbulluların olumsuz etkilenmemesi için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor. Şehir genelinde 7 bin 83 personel ve bin 357 araç ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Yağışın en etkili olduğu yerlerden Sarıyer
'de ise tuzlama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:43 Kaynak: İHA
Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi
Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor
İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi