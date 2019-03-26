İstanbul'da Bylock Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı
1 saat önce
İstanbul'da Bylock operasyonu: 31 gözaltı kararıİSTANBUL - İstanbul Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
'da Bylock operasyonu: 31 gözaltı kararı
İSTANBUL - İstanbul Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
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