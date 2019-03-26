Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bylock Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı

İstanbul'da Bylock Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı

1 saat önce

İstanbul'da Bylock operasyonu: 31 gözaltı kararıİSTANBUL - İstanbul Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da Bylock Operasyonu: 31 Gözaltı Kararı, System.String[]
İstanbul'da Bylock operasyonu: 31 gözaltı kararı

İSTANBUL - İstanbul Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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