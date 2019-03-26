İstanbul'da Bylock Soruşturması: 31 Gözaltı Kararı
1 saat önce
Özden ATİK - İstanbul DHA- İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Özden ATİK - İstanbul
DHA- İSTANBUL Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:10 Kaynak: DHA
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