Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Bylock Soruşturması: 31 Gözaltı Kararı

İstanbul'da Bylock Soruşturması: 31 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Özden ATİK - İstanbul DHA- İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da Bylock Soruşturması: 31 Gözaltı Kararı, System.String[]
Özden ATİK - İstanbul DHA- İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:10 Kaynak: DHA

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