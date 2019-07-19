İstanbul'da ByLock soruşturmasında 68 gözaltı kararı
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:37
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