Son Dakika Haberleri: İstanbul'da ByLock soruşturmasında 68 gözaltı kararı
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İstanbul'da ByLock soruşturmasında 68 gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da ByLock soruşturmasında 68 gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:37 
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