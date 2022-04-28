İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ

28.04.2022 10:50

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı tatilini geçirecekler, çadır ve karavan kamplarına yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı tatilini geçirecekler, çadır ve karavan kamplarına yoğun ilgi gösterdi. Şile, Çatalca ve Sarıyer'de bulunan kamp alanlarında doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Kamp bedeli günlük 50 ila 200 TL arasında değişirken, karavan kiraları haftalık 14 bin TL'den başlıyor. Karavan park ücretleri ise 50 metrekare alan için haftalık 1200 lira olarak belirlendi.

Ramazan Bayramı tatilinde, ekonomik gerekçelerle otelleri tercih etmeyen ve İstanbul dışına çıkamayacak olanlar, çadır ve karavan kamplarına yoğun ilgi gösterdi. Şile, Çatalca ve Sarıyer'de bulunan kamp alanlarında doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Kamp bedeli günlük 50 ila 200 TL arasında değişirken, karavan kiraları haftalık 14 bin TL'den başlıyor. Karavan park ücretleri ise 50 metrekare alan için haftalık 1200 liradan başlıyor.

"BİR ÇADIR YETİYOR, FİYATLAR DA MAKUL"

Kampçılardan Onur Çağan, 6 yıldır kamp yaptığını belirterek "Pandemi ile beraber uzaktan çalışma sistemine geçtik. İstediğimiz yerden çalışabiliyoruz. Biz de hafta içini değerlendirdik. Burada bilgisayarımızı açtık çalışıyoruz. Bir yere tatile gitmek isterseniz, otel ve diğer harcamalar, çok ciddi bir masrafı var. Burada her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Bir çadır yetiyor, fiyatlar da daha makul" dedi.

"HER KESİMDEN İNSAN ÇADIR TATİLİ YAPIYOR"

Kamp yöneticisi Mehmet Ali Karvan ise, her kesimden insanın artık çadır tatiline geldiğini çünkü fiyat olarak çok daha uygun olduğunu ifade ederek, "Son senelerde kamplar revaçta. Bayram rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı. Çadırlarıyla gelenler de, işletmemize ait çadırları kullananlar da var. Ücretleri hafta içi kişi başı 50 lira, hafta sonu 75 lira, bayram ve özel günlerde ise 90 lira olarak belirledik" dedi.

"TALEP PANDEMİDE BAŞLADI, YÜKSEK OTEL FİYATLARIYLA ARTTI"

Karavan ticareti yapan Göğün Sever, pandemiden sonra başlayan karavan talebinin, otel fiyatlarındaki artışla daha da arttığını ifade etti. Sever, "Şu anda hem kiralama hem de satın alma olarak çok yoğun bir talep var. Sektördeki biri olarak söylüyorum. Bu talepler pandemi ve deprem korkusuyla başladı tabi. Daha sonra da otel ve yazlık fiyatlarındaki artışla da devam etti. Fiyatlar firmadan firmaya ve araç modeline göre değişiyor ama, otel fiyatından yüzde 50 oranında ucuz. Haftalık 14 bin TL'den başlıyor" diye konuştu.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ

YORUMLAR
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Kamp çadırı değil, zehir çadırı Kamp çadırı değil, zehir çadırı Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı Başkan Bakkalcıoğlu ve eski Devlet Bakanı Şeker, oruçlarını belediye iftar çadırında açtı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA ÇADIR VE KARAVAN TALEBİNDE ARTIŞ - Son Dakika


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