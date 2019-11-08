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Son Dakika Güncel İstanbul'da çakar denetimi

İstanbul'da çakar denetimi

7 saat önce

AMBULANS, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımı 1 Kasım itibarıyla tamamen yasaklandı.

AMBULANS, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımı 1 Kasım itibarıyla tamamen yasaklandı. Yasağın üzerinden 5 gün geçti. İstanbul'da dün akşam yapılan denetimlerde yetkisiz çakar kullanan araca rastlanılmadı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O-1 Güney Yan Yol, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında denetim yaptı. Kesilen cezalar ve uyarıların yetkisiz çakar kullanımının önünü geçtiği görüldü. Ekipler tarafından denetlenen araçların hepsinde çakar kullanma izni bulunduğu için hiçbir cezai işlem uygulanmadı. Çakar kullanma yetkisi ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde devletin en üst protokolünde bulunan araçlara ait.

İstanbul'da çakar denetimi

İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:49 Kaynak: DHA
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