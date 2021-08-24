"Çakarlı araç" denetimi - Son Dakika

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, başta Anadolu Yakası D 100 Karayolu Kozyatağı mevkisinde ve kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında, çakar kullanan araçları durdurdu.

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019'dan itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler kapsamında, emniyet kemeri takmayanlara, emniyet şeridi ihlali yapan ve cam filmi kullanan sürücülere cezai işlem uyguladı.