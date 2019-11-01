Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Çakar lamba uygulaması
Son Dakika Genel İstanbul'da Çakar lamba uygulaması

İstanbul'da Çakar lamba uygulaması

6 saat önce

İstanbul'da Çakar lamba uygulamasıİSTANBUL- Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor.

İstanbul'da Çakar lamba uygulaması

İSTANBUL- Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

İstanbul'da Çakar lamba uygulaması

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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