İSTANBUL'DA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMLERİ  (1) - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıyor.

Görüntü Dökümü:

(BEŞİKTAŞ)

-Durdurulan araçlar

-Belge kontrolleri

-Genel ve detaylar

(ÜSKÜDAR)

-Köprü bağlantı yolundaki denetim noktası

-Polis ekipleri

-Araçların durdurulması

-Belge kontrolü

-Çakar kontrolü

-Genel ve detaylar