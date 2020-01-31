İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri  (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri  (1) - Son Dakika

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri  (1)

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri  (1), System.String[]

Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıyor.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:55 Kaynak: DHA
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