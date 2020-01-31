İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri  (1) - Son Dakika

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İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri (1)
6 saat önce
Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:55 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıyor.
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