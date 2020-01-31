İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri  (1) - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul'da çakar takan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesindeki denetimlerde belirlenen noktalarda ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yapıyor.