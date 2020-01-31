İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri - Son Dakika

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri

6 saat önce

İSTANBUL'DA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMLERİ (2) (Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

İSTANBUL'DA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMLERİ (2) (Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:56 Kaynak: DHA
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