İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri - Son Dakika

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İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri
6 saat önce
İSTANBUL'DA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMLERİ (2) (Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:56 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMLERİ (2) (Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü)
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