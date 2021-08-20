İSTANBUL'DA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ; İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA ÇAKAR VE EMNİYET ŞERİDİ DENETİMİ; İHLAL EDENLERE CEZA YAĞDI

Ali Kerem BENGİ ? Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin birçok noktasında çakar ve siren kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Yetkisiz çakar, siren ve emniyet şeridini kullanan 29 sürücüye toplam 38 bin lira ceza kesildi.

Trafikte tepe lambası, çakar ve emniyet şeridini kullananlara yönelik harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri şehrin birçok noktasında denetim yaptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde emniyet şeridini kullandığı için durdurulan bir sürücü, 'Biz otobanda trafiği durdurmamak için emniyet şeridine girdik' dedi ama ceza yemekten kurtulamadı.

Denetim noktalarından biri de Ataşehir TEM otoyolu Ankara istikametindeydi. Resmi ve Sivil trafik polisleri emniyet şeridini kullanan araçları durdurdu. Ekipler tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Denetime takılan 8 sürücüye trafikte yetkisi olmayıp çakar ve siren kullanmaktan toplam 10 bin 712 lira trafik cezası kesilirken emniyet şeridini kullanma yetkisi olmayan 21 sürücüye toplam 28 bin 119 lira trafik cezası kesildi.

Emniyet şeridini kullanan bir taksi sürücü ise kendisine ceza sivil trafik polisine 'Zaten aldığımız parayı ve taksinin anahtarını size bırakıp gideyim' diye tepki gösterdi. Taksici 'Emniyet şeridine girdim. Ama arabanın kenarından burnu görüldü. İki ay bedava çalışacağız. Emniyet şeridini kullanmak yasak. Saniyelerle savaşıyoruz.' dedi