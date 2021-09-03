İstanbul'da çakar ve siren denetimleri - Son Dakika

İstanbul'da 8 ay içerisinde yetkisi olmadığı halde tepe lambası veya çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik yapılan denetimlerde bin 599 araca cezai işlem uygulandı. Bir yıl içinde üçüncü kez Çakar işlemi yapılan 64 adet araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da yetkisi olmadığı halde Tepe lambası veya Çakar-Siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde bin 599 araca cezai işlem uygulandı. Bu araçlardan bir yıl içinde üçüncü kez çakar işlemi yapılan 64 adet araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde ise, 265 adet cezai işlem uygulandı. Bu araçlardan bir yıl içinde üçüncü kez işlem yapılan 4 adet araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Yetkisi olmadığı halde Çakar-Siren Tertibatı kullanan araçlar üzerine denetimler aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL