İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİ (Basın Ekspres) - Son Dakika

İSTANBUL'da yetkisiz çakarlı ve siren tertibatlı araç kullananlara yönelik denetim yapıldı. Basın Ekspres yolundaki denetimlerde çakar kullanan araç sürücüsüne 2 bin 992 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı. Basın Ekspres yolunda usulsüz çakar ve siren bulunduran, emniyet şeridini ihlal eden araçları ekipler tek tek kontrol etti. Araçların çoğunun kurallara uyduğu görülürken bir araç sürücüsünün çakar ihlali yaptığı, yetkisinin olmadığı tespit edildi. Araç sahibi ve sürücüye Bin 339'ar lira ve 314 lira da gecikmiş muayene ücreti cezasıyla birlikte toplamda 2 bin 992 lira para cezası kesildi.