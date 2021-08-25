Son dakika haberi! ÇAKARLI ARAÇ DENETİMİNDE İKİ AMBULANS ŞOFÖRÜNE CEZA - Son Dakika

İSTANBUL'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. İçinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan ve tepe lambası açık olan 2 hasta nakil ambulansı sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Altunizade mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurdu. Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediği de denetlendi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan hasta nakil ambulansı sürücüsüne bin 339 lira ceza kesildi. Yine içinde hasta bulanmayan başka bir hasta nakil ambulansı sürücüsüne 144 lira cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.