İstanbul'da "çakarlı araç" denetimi - Son Dakika

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Avrupa Yakası TEM kara yolu Ankara istikameti Hasdal bağlantı noktasında çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimlerde durdurulan bir araçta bulunan çakarın usulsüz olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye işlem yaptı.

Ayrıca kontrol kapsamında emniyet kemeri takmayan ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.