Son Dakika Haberleri: İstanbul'da çakarlı araç denetimleri arttırıldı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da çakarlı araç denetimleri arttırıldı

2 saat önce

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMLERİ ARTTIRILDI (Havadan görüntülerle)Haber-KameraCengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAÇakarlı araç kullanımı yasağına uymayan sürücülere karşı polisin sabah saatlerinden itibaren yaptığı denetimler sürüyor.

İSTANBUL'DA ÇAKARLI ARAÇ DENETİMLERİ ARTTIRILDI (Havadan görüntülerle)

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Çakarlı araç kullanımı yasağına uymayan sürücülere karşı polisin sabah saatlerinden itibaren yaptığı denetimler sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atunizade- Kısıklı ayrımında yetkisiz çakarlı araçların tespiti için denetim yaptı. Denetim sonucunda çakar lamba kullanan araçlara idari para cezası verildi. Ekiplerin çakar denetimleri havadan da görüntülendi.

15 Temmuz Köprüsü Altunizade-Kısıklı ayrımında ekipler çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, meslektaşları polisleri de durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Kameraya yansıyan denetimde bir sürücünün, polisleri görünce çakarları kapatması, bunu farkeden trafik ekiplerinin aracı durdurması yer alıyor. Sürücüye yetkisiz çakarlı araç kullanımı ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL ceza uygulandı.

1 KASIM'DA BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı çakarlı araçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakarlı araç' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ekiplerin çakar denetimleri havadan da görüntülendi.

İstanbul'da çakarlı araç denetimleri arttırıldı

İstanbul, Kısıklı, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı
İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da çakarlı araç denetimleri arttırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]