İstanbul'da Çaldı, Aksaray'da Yakalandı
36 dakika önce
İstanbul'da otomobil çalan bir şüpheli Aksaray'da polisin dikkatli çalışması sonucu yakalandı.
İstanbul
'da otomobil çalan bir şüpheli Aksaray'da polisin dikkatli çalışması sonucu yakalandı.
Olay, 12 Şubat'ta İstanbul'un Pendik
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan otomobil çalan Fatih
B. (29), çaldığı otomobil ile kayıplara karıştı. Yapılan araştırma ve incelemeler sürerken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri şehir polis kameralarından Aksaray'a giriş yapan bir otomobilin plakasının oynandığını tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, aracı Aksaray Ankara
karayolunda yakaladı. Yapılan incelemelerde aracın İstanbul'dan çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:28 Kaynak: İHA
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