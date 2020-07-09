İstanbul'da çaldıkları araçlarla hırsızlık yapan suç örgütü üyesi 5 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da çaldıkları araçlarla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda çaldıkları kamyonet ve minibüs tarzı araçlara iş yeri ve evlerden hırsızlık yapan suç örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, 7 Temmuz'da Ümraniye ve Maltepe'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Ümit C, Emre C. ve yaşı küçük Y.K, E.K. ve R.B'yi yakaladı. Yaşı küçük şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin 9 araç, 7 plaka, 2 iş yeri ve otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Zanlıların çaldığı 9 araç çeşitli tarihlerde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bu arada, ara operasyonlarda olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.