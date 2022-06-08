İstanbul'da çalınan 500 bin TL'lik römork Kayseri'de bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da çalınan 500 bin TL'lik römork Kayseri'de bulundu

08.06.2022 14:37
İstanbul'da çalınan 500 bin TL'lik römork Kayseri'de bulundu

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İstanbul'da çalındığı tespit edilen 500 bin TL değerindeki tır römorku Kayseri'de bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İstanbul'da çalındığı tespit edilen 500 bin TL değerindeki tır römorku Kayseri'de bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden çalındıktan sonra çenç yapılarak kullanılan ve bu şekilde kente geldiği değerlendirilen tır ve römorklar ile ilgili olarak çalışma yürüttü. Ekipler, elde edilen bir adet plakasız vaziyetteki römorkun üzerinde kriminal inceleme yapan ekipler, römorkun 2020 yılında İstanbul'dan çalıntı kaydı olduğunu tespit etti.

500 bin TL değerindeki römork sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

İstanbul'da çalınan 500 bin TL'lik römork Kayseri'de bulundu
İstanbul'da çalınan 500 bin TL'lik römork Kayseri'de bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da çalınan 500 bin TL'lik römork Kayseri'de bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da çalınan 500 bin TL'lik römork Kayseri'de bulundu - Son Dakika
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