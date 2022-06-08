İstanbul'da çalınan tır dorsesi Kayseri'de bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da çalınan tır dorsesi Kayseri'de bulundu

08.06.2022 12:43
İstanbul'da çalınan tır dorsesi Kayseri'de bulundu

İstanbul'da yaklaşık 2 yıl önce çalınan tır dorsesi oto hırsızlık polisleri tarafından Kayseri'de bulundu.

İstanbul'da yaklaşık 2 yıl önce çalınan tır dorsesi oto hırsızlık polisleri tarafından Kayseri'de bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgeyle kente getirildiği değerlendirilen tır ve dorselerle ilgili çalışmada, plakasız bir dorsenin kriminal incelemesi sonucu 2020 yılında İstanbul'da çalındığını tespit etti.

Dorse, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da çalınan tır dorsesi Kayseri'de bulundu - Son Dakika

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