Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Çalıp, Kocaeli'de Satmaya Çalıştılar

İstanbul'da Çalıp, Kocaeli'de Satmaya Çalıştılar

1 saat önce

İstanbul'dan çaldıkları kamyona başka bir araçtan plaka takarak Kocaeli'de satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Çalıp, Kocaeli'de Satmaya Çalıştılar, System.String[]
İstanbul'dan çaldıkları kamyona başka bir araçtan plaka takarak Kocaeli'de satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Sultangazi ilçesinden çalınan kamyonun, bir otomobilden alınan plaka takılarak, Kocaeli'ye getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin motor ve şasi numaraları değiştirilmiş (change) otomobil ve çaldıkları kamyonla Kartepe ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, bu ilçedeki yol kontrolünde, 2 aracı da durdurmak istedi. Şüphelilerin kaçması üzerine yaşanan kovalamacada ekipler, Kartepe ilçesi Sapanca Caddesi'nde şüpheliler T.K. (33) ve S.A'yı (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerin, çaldıkları aracı satmak için Kocaeli'ye geldikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:06 Kaynak: AA

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