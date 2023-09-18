Camide alkol kullanıp "Ateistim" diyen şahıs, tutuklanınca ifadesini değiştirdi - Son Dakika

Camide alkol kullanıp "Ateistim" diyen şahıs, tutuklanınca ifadesini değiştirdi

Son Güncelleme: 18.09.2023 14:42

İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullanan şahıs tutuklandı. İlk ifadesinde "Ateistim" diyen şahıs, savunmasında ise Müslüman olduğunu ve amacının saygısızlık yapmak olmadığını belirtti.

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli savunmasında, "Ben Müslüman bir insanım. Kimsenin dini ile dalga geçmek, aşağılamak gibi bir derdim yoktu. Bu paylaşımın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım." dedi. Şahıs ilk ifadesinde ise "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez." demişti.

"BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada, Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle yakalanan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan S.Y.Ö'nün ifadelerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlı S.Y.Ö, emniyetteki ifadesinde, "Ben Müslüman bir insanım. Kimsenin dini ile dalga geçmek, aşağılamak gibi bir derdim yoktu. Bu paylaşımın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım." savunmasında bulundu.

İstanbul'da camide alkol kullanan şüpheli ifade verdi

"HATAMI ANLAYINCA PAYLAŞIMIMI SİLDİM"

Şüpheli, hakimlikte verdiği ifadesinde ise alkol etkisinde böyle bir şey yaptığını, amacının saygısızlık ve dine hakaret etmek olmadığını dile getirdi.

Son 1 yıldır dinle ilgili kafasında bazı soru işaretlerinin bulunduğunu anlatan S.Y.Ö, şu ifadeleri kullandı: "Ailem ile de bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Bu nedenle paylaşım yaptım. Amacım saygısızlık yapmak değildi fakat beklediğimin üzerinde bir etkileşim alınca hatamı anladım ve paylaşımımı sildim. Kararsız bir yapım var, bu nedenle gelgitli bir dönemim oldu. Ailemin tavrı da beni buna sürükledi. Böyle bir paylaşım yüzünden ülke ayağa kalktı. Olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim. Türk vatandaşların fazla kullandığı bir uygulama olmadığını düşündüğüm için böyle bir paylaşım yaptım. Bunu bu kadar yayan ben değilim."

İLK İFADESİNDE "ATEİSTİM" DEMİŞTİ

Buradaki ilk ifadesinde dini inancı olmadığını ve yüksek alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini beyan eden şüphelinin, "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son 1 kişi kalmıştı o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dediği öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camide alkol kullanıp 'Ateistim' diyen şahıs, tutuklanınca ifadesini değiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Ümit Özdağ, Türk mühendisleri hedef aldı: Bilgileri vasatın altında
16:03 Amedspor, Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney'e adadı
15:20 "Korkunç derecede iyiydi" diyen Alex de Souza madde madde saydı! İşte Fenerbahçe'deki ilk sözleşmesi
15:16 ''Yerel seçimde alırız'' demişlerdi! CHP, Konya'da yapılan ankette yüzde 12.5 oy aldı
15:13 Los Angeles'da iki model, bir kaç gün arayla aynı binada ölü olarak bulundu
15:11 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri, Kaftancıoğlu'nu kızdırdı
15:09 Dekan yardımcısını makam odasında bıçaklayan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
15:05 Adamın, karısını röportaj verdiği için kıskandığını öğrenen Müge Anlı'dan tepki: Yok devenin nalı
14:30 Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı
14:23 Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 16:27:32. #1.11#
SON DAKİKA: Camide alkol kullanıp "Ateistim" diyen şahıs, tutuklanınca ifadesini değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement