İstanbul'da camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şişli'de, camiden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.
Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir camiden hırsızlık görüntülerinin medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin R.Y olduğunu belirledi.
Yaşı küçük şüphelinin Eyüpsultan ilçesindeki bir yetiştirme yurdunda yaşadığını tespit eden polis, R.Y'yi belirtilen adreste yakaladı.
Zanlının, 2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlıktan kaydı bulunduğu öğrenildi.