İstanbul'da camilerden 'evde kalın' çağrısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul camilerinden vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kararlı bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da camilerden vatandaşlara "evde kalın" çağrısı yapıldı. Vakit ezanları sonrasında yapılan anonsta, "Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep beraber devam edelim" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fatih Camii'nden çekilen görüntülerde sokakların bomboş olduğu gözlendi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)