KORELİ TURİST CANLI YAYINDA YİNE TAKSİCİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI - Son Dakika
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KORELİ TURİST CANLI YAYINDA YİNE TAKSİCİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI

20.08.2022 12:33
KORELİ TURİST CANLI YAYINDA YİNE TAKSİCİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI

İSTANBUL'da canlı yayında taksicinin dolandırılmasıyla gündeme gelen Güney Koreli kadın turistten yine canlı yayındayken taksimetre açılmadan ücret alındı.

İSTANBUL'da canlı yayında taksicinin dolandırılmasıyla gündeme gelen  Güney Koreli kadın turistten yine canlı yayındayken taksimetre açılmadan ücret alındı.

İstanbul'a turist olarak gelen sosyal medya fenomeni olan Güney Koreli kadın geçtiğimiz gün taksici tarafından dolandırılmıştı. Taksici taksimetreyi açmayarak kadından 200 lira istedi, daha sonra kadının itirazları üzerine ücreti 150 liraya indirdi. Tüm bu yaşananlar ise kadının 759 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına yansıdı.

YİNE DOLANDIRILDI

"Jinnytty" ismiyle sosyal medyada yayınlar yapan kadından yine canlı yayındayken fazla para alındı. Güney Koreli kadın, Eyüpsultan Yeşilpınar'da dün bir eğlence merkezine gitti. Buradan çıkan kadın merkezin önünde bulunan taksicilere Galataport'a gitmek istediğini söyledi. Taksici, kadın daha taksiye binmeden 250 lira aldı.

"HERKES DURAĞI MI ARIYORMUŞ"

Kabataş'a geldiklerinde taksicinin telefonu çalarken, telefondaki kişi taksi şoförüne 'herkes durağı arıyor, kız canlı yayında" dedi. Bir süre sonra  taksi şoförünü arayan bir başka kişi de yine herkesin durağı aradığını belirtti. Trafik yoğunlu nedeniyle taksiden erken inen kadın taksiciye 245 lira ödedi. Turist kadın taksiden inerek Galataport'a doğru gitti. Tüm bu yaşananlar yine kadının sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı.

YORUMLAR
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İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi TAKSİMETREYİ AÇMAYIP TURİSTTEN 200 LİRA İSTEYEN TAKSİCİYE CEZA TAKSİMETREYİ AÇMAYIP TURİSTTEN 200 LİRA İSTEYEN TAKSİCİYE CEZA
Kaynak: DHA

İstanbul, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KORELİ TURİST CANLI YAYINDA YİNE TAKSİCİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: KORELİ TURİST CANLI YAYINDA YİNE TAKSİCİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI - Son Dakika
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