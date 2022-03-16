İstanbul'da çarpışan iki kamyonun sürücüleri yaralandı - Son Dakika

İstanbul Silivri'de çöp kamyonu ile atık kağıt toplama kamyonunun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Doğan Pala'nın kullandığı Silivri Belediyesine ait 34 LD 9883 plakalı çöp kamyonu, Kavaklı Ortaköy Yolu'nda, Ufuk Uzun yönetimindeki 66 LU 374 plakalı atık kağıt toplama kamyonuyla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, çöp kamyonundaki 2 işçinin kaza sırasında araçtan atladıkları, Silivri Belediyesi ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldükleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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