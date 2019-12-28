İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı - Son Dakika
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İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı

6 saat önce

Avcılar'da çarpışan iki otomobilden birinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı, System.String[]

Avcılar'da çarpışan iki otomobilden birinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Ambarlı yolunda, Avcılar istikametinde ilerleyen Emrullah D. idaresindeki 64 KD 033 plakalı araç ile Suat M. idaresindeki 34 CBA 946 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, savrularak bariyerlere çarpan Suat M. idaresindeki otomobil alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği araç kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Suat M'ye ambulansta müdahale edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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