Çarşaf giyip marketten soygun yapmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çarşaf giyip marketten soygun yapmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

10.03.2022 13:13

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, çarşaf giyerek girdikleri markette oyuncak silahla soygun girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, çarşaf giyerek girdikleri markette oyuncak silahla soygun girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Ocak'ta Mecidiye Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan soygun girişiminin faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kapanış saatine yakın iş yerine gelen ve çarşaf giyerek kimliklerini gizlemeye çalışan 3 zanlının, ofiste hesap yapan market sorumlusunu silahla tehdit edip masanın üzerindeki paraları almaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Market sorumlusunun direnmesi üzerine soygunu gerçekleştiremeyen zanlıların, paraları doldurmak için yanlarında getirdikleri çuvalı ve oyuncak olduğu anlaşılan silahı düşürerek kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin iş yerine girdikleri, bir süre içeride dolaştıkları ve başarısız soygun girişiminin ardından kaçtıkları anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerden yapılan araştırmada erkek oldukları anlaşılan şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, Erkan T. (23), Mete K. (21), Mustafa Ş. (28) ile olaya karıştığı değerlendirilen Umut T'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Erkan T, Mete K. ve Mustafa Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Umut T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çarşaf giyip marketten soygun yapmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı
Çarşaf giyip marketten soygun yapmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı
Çarşaf giyip marketten soygun yapmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı
Çarşaf giyip marketten soygun yapmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı
Çarşaf giyip marketten soygun yapmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

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OYUNCAK TABANCAYLA MARKETTE SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÇARŞAFLI ŞÜPHELİLER KAMERADA OYUNCAK TABANCAYLA MARKETTE SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÇARŞAFLI ŞÜPHELİLER KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Market, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşaf giyip marketten soygun yapmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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