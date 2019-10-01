İstanbul'da çatı yangını

Kartal'da 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumandan etkilenen bir vatandaşa da sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri caddede şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.