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İstanbul'da çatı yangını

6 saat önce

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Fatih 1'inci Sokak'ta, 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

İstanbul'da çatı yangını

Bahçelievler, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:16 Kaynak: AA
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