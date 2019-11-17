İstanbul'da çatı yangını
6 saat önce
İstanbul Bahçelievler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:16 Kaynak: AA
İstanbul Bahçelievler'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Fatih 1'inci Sokak'ta, 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
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