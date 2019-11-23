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İstanbul'da çatı yangını

6 saat önce

İstanbul Şişli'de iki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul Şişli'de iki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, çatının arkasındaki bitişik binaya da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 2 çatıda hasar oluştu.

İstanbul, İtfaiye, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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