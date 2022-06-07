İstanbul'da "çekçek" ile motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Şişli'de iki kişi çaldıkları motosikleti "çekçek" diye tabir edilen kağıt toplama arabası ile çaldı. Hırsızlık anları, kameralara yansırken, Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri iki hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 04.45 sıralarında Şişli Sıracevizler Caddesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs "çekçek" diye tabir edilen kağıt toplama arabası ile sokak üzerinde park halinde olan motosikleti çaldı. Motosikleti çekçek arabasına koyan şüpheliler üzerini çuval ve kartonlarla örttükten sonra taşıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Yiğit Akkoç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, sokak çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheliler İsmail G. ile Yonca D., çaldıkları motosiklet ile birlikte ertesi gün Yayla Mahallesi Tarcan Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada yakalandı. Şüpheli iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL